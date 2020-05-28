Ростов-на-Дону, , 13:04 — REGNUM Муниципальное унитарной предприятие «Ростовская транспортная компания» терпит убытки из-за резкого снижения пассажиропотока. Об этом в ходе заседания комиссии гордумы по транспортному обслуживанию населения и дорожной деятельности сообщил директор департамента транспорта Ростова-на-Дону Христофор Ермашов, передаёт ИА REGNUM.

«В 2019 году убытки от деятельности муниципального транспортного предприятия значительно снизились. Но в нынешней ситуации, когда объёмы пассажироперевозок рухнули, у предприятия возникла задолженность по налогам в сумме 70,2 млн рублей. Мы направили в налоговую просьбу об отсрочке до конца текущего года», — отметил чиновник.

В настоящее время МУП «РТК» обслуживает девять троллейбусных и пять трамвайных маршрутов.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону продолжает действовать режим всеобщей изоляции. В связи с сокращением пассажиропотока была снижена численность подвижного состава на городских маршрутах. При этом пассажирам, пользующимся услугами общественного транспорта, необходимо соблюдать масочный режим.

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