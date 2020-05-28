Москва, , 13:01 — REGNUM Больше всего жители России в период карантина по коронавирусу сэкономили на покупке одежды и обуви (44%), приводит данные опроса рекрутинговое агентство Superjob.ru.

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Также у 39% опрошенных уменьшились расходы на транспорт. Стали меньше тратить денег на косметику и парфюмерию 37%, на товары для хобби — 29% опрошенных.

При этом выросли траты на продукты питания (38%) и на самообразование. Граждане стали чаще экономить на гаджетах, спортинвентаре и товарах для ремонта.

Опрос проведен 14—19 мая 2020 года в 362 населенных пунктах РФ. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России в период самоизоляции 23% мужчин и 61% женщин отращивают волосы.

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