Москва, , 12:59 — REGNUM В Москве уже со следующей недели откроется целый ряд предприятий розничной торговли. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

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«С 1 июня 2020 года мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», — написал в своём микроблоге Сергей Собянин.

Так, с 1 июня возобновляют работу автосалоны и непродовольственные магазины, в том числе гипермаркеты. Также клиентов начнут принимать химчистки, прачечные, мастерские по ремонту обуви и одежды и организации, оказывающие другие бытовые услуги.

Как уточнил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, слова которого привозит радиостанции «Говорит Москва», всего с начала лета в Москве возобновят работу почти 47,4 тыс. предприятий розничной торговли, а также более 9,1 тыс. предприятий бытового обслуживания.

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Позднее, с 5 июня, возобновят работу 82 ярмарки выходного дня. При этом предприятия общественного питания, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани и сауны пока останутся закрытыми.

Как сообщало иа, с 1 июня в Москве начинает работать велопрокат. Также в начала лета жители столицы смогут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. По-прежнему режим самоизоляции должны соблюдать люди с диагнозом или подозрением на COVID-19, признаками ОРВИ и проживающие с ними граждане.

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