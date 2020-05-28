Киев, , 12:57 — REGNUM На Украине 27 мая работающая мощность угольных ТЭС обогнала работающую мощность АЭС страны, на которые наложили ограничения 2700 Мвт.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на график производства электроэнергии ОЭС Украины.

Отмечается, что такое явление зафиксировано впервые за историю Украины — чтобы в весенне-осенний период ТЭС работали больше, чем АЭС.

ИА REGNUM напоминает, что Украина обновила «исторический минимум» производства на АЭС. Положение дел в энергетике уже послужило причиной серьезного конфликта с ЕС — в Киев было отправлено директивное письмо с претензиями и требованием прекратить дискриминацию государственных энергокомпаний и, прежде всего, прекратить за счет «Энергоатома» дотировать частные энергокомпании.