Москва, , 13:10 — REGNUM Жители России имеют умения, которые позволят стране быстрее выйти из кризиса. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы нация, которая умеет выживать. Мы умеем принимать правильные меры. Естественно, мы переждем этот период. Мы научены, мы пережили много катаклизмов, начиная с 90-х годов у нас на генетическом уровне выработался рефлекс выживаемости», — сказал экономист.

В доказательство своих слов он привёл пример США. Ранее эта страна заявляла о себе как о сверхдержаве, однако с распространением коронавируса справилась намного хуже, чем Россия.

«Когда коронавирус добрался до США, они оказались настолько не подготовлены, что буквально за месяц перешагнули точку в миллион заболевших. Самая высокая смертность там. А наша дисциплинированность и стремление к решению ситуации любого характера с пользой для нас позволила с этой ситуацией справиться», — заявил эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: «Это шикарный урок» — экономист увидел пользу в коронавирусе