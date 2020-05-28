Москва, 28 мая 2020, 12:43 — REGNUM В 2020 году поставки газа через газотранспортную систему ПАО «Газпром» сократятся почти на 6%. Об этом в интервью корпоративному журналу заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов.
Он уточнил, что всего в текущем году планируется реализовать потребителям РФ 226,1 млрд куб. м голубого топлива. При этом в 2019 году группой «Газпром» было реализовано 240 млрд куб. м природного газа.
Для сравнения: в 2018 году объёмы поставок были выше на 4,2 млрд куб. м, чем в 2019 году.