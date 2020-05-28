Сеул, , 12:44 — REGNUM Правительство Южной Кореи, местные органы власти и автопроизводители окажут поддержку производителям автозапчастей. Об этом 28 мая сообщает KBS со ссылкой на заявление министра стратегии и финансов Хон Нам Ги.

Данное заявление вице-премьер сделал в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ), на котором обсуждались меры по поддержке отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Известно, что общий размер финансовой помощи составит 500 млрд вон (~$403,4 млн).

По словам министра, помощь получат малые и средние предприятия, обладающие необходимыми технологиями и послужным списком и. Не получившие финансовую поддержку из-за низкого рейтинга кредитоспособности.

Также на заседании был озвучен ряд мер по поддержке судостроительной отрасли, текстильной и швейной промышленности, выставочной и спортивной индустрии.