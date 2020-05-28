Ростов-на-Дону, , 12:39 — REGNUM В Ростовской области по вине поставщика сорваны сроки поставки аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщила глава донского минздрава Татьяна Быковская.

По словам министра, пока нет понимания, когда регион получит аппараты ИВЛ взамен оборудования компании «Авента-М». Кроме того, область по-прежнему ждёт поставку 113 аппаратов от Минпромторга РФ. Из 91 аппарата ИВЛ, средства на которые были выделены из региональной казны, Ростовская область получила лишь четыре. По данному факту ведётся проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания под руководством президента России Владимира Путина 15 мая донской губернатор Василий Голубев указал на нехватку аппаратов ИВЛ. По его словам, лечебные учреждения региона обеспечены оборудованием на 63%. При этом их задействованность пока невысокая.

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