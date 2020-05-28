Москва, , 12:42 — REGNUM После окончания ограничительных мер многие малые и средние предприятия откажутся от аренды помещений. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, многие предприятия, наученные опытом самоизоляции и требованием арендаторов платить, несмотря на временное прекращение работы, постараются приобрести недвижимость в собственность. Сделано это будет в том числе посредством ипотеки.

«Мы прошли экзамен на экономическую, предпринимательскую зрелость, назовём её так. Это шикарный урон. Только встряска, катаклизм делает нас сильнее. Плюс вскрылся такой момент, что средний и малый бизнес не имеет хорошей юридической, правовой составляющей», — сказал экономист.

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