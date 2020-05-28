Москва, , 12:47 — REGNUM Нормативная база для реализации инициатив президента России Владимира Путина по поддержке занятости в условиях кризиса должна быть оперативно подготовлена. Об этом заявил 28 мая на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что нормативную базу по всем поручениям главы государства, сделанным 27 мая, нужно подготовить в максимально короткие сроки. Организовать и контролировать эту работу глава правительства поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая президент поручил правительству подготовить изменения в трудовом законодательстве, учитывающие более широкую занятость в удалённом формате. Также поручено втрое увеличить минимальное пособие по безработице.

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