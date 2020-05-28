Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM В апреле 2020 года продажи автомобилей в Петербурге обрушились на 72% по отношению к апрелю 2019 года, что является рекордно большим падением за всю новейшую историю городского авторынка.

Дворцовый проезд в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

С января по апрель 2020 года в городе продали 34 тыс. 623 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 22% меньше, чем за первые четыре месяца 2019 года.

В апреле же петербургский авторынок достиг исторического минимума, утверждают аналитики агентства «Auto-Dealer-СПб».

Продажи сократились на 72%, за прошедший месяц было реализовано всего 3 тыс. 208 новых машин. До этого самым худшим результатом был показатель января 2010 года, когда петербургские дилеры продали 5055 новых автомобилей (на 49% меньше, чем в январе 2009 года).

Впервые лидером продаж стал отечественный бренд LADA, хотя даже их продажи в апреле сократились на 74% по отношению к апрелю 2019-го. Второе место заняла Skoda, потерявшая 55% по отношению к тому же периоду.

Единственным брендом, который по итогам прошлого месяца показал рост, стал FIAT за счет легкой коммерческой модели Ducato. Минимальное падение продаж отмечено у трех марок: китайских Haval и Chery, а также премиального Porsche.

В топ-10 по итогам четырех месяцев остался только один бренд с положительной динамкой продаж. Это Toyota с ростом в 7% с января по апрель 2020 по отношению к тому же периоду 2019 года. В сравнении же показателе апреля 2020 и 2019 годов и Toyota потеряла 63%.

Kia продала в апреле 2020 года на 81% меньше, чем в апреле 2019-го, Hyundai — на 80%, Renault — на 79%, Volkswagen — на 78%, Mitsubishi — сразу на 99%, реализовав за месяц лишь семь автомобилей. Nissan потерял в продажах 78% по сравнению с апрелем 2019 года, Audi — 35%.

«Такой негативный результат следовало ожидать — в Петербурге уже два месяца запрещена работа автосалонов, дилеры работают дистанционно, что не обеспечивает им планируемого объема продаж. Падение могло быть еще сильнее — у многих брендов в статистику апреля вошли сделки, заключенные в конце марта. Некоторым дилерам помогли продажи легкого коммерческого транспорта, который оказался востребованным в период пандемии. В мае ситуация может незначительно улучшиться — автосалоны наладили процесс дистанционных продаж, по-прежнему они могут предлагать некоторые комплектации по ценам 2019 года, плюс растет интерес к новинкам авторынка. Но в любом случае падение составит более 50%», — объясняет ведущий эксперт «Auto-Dealer-СПб» Евгений Еськов.

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