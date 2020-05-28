Нур-Султан, , 12:31 — REGNUM С января по апрель 2020 года в Казахстане самой востребованной маркой местной сборки стала Lada. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

За отчётный период машин российского бренда Lada в Казахстане было продано 3685 единиц.

На втором месте по продажам машин локального производства — автомобили южнокорейской компании Hyundai. Их за январь-апрель 2020 года дилерам удалось реализовать в количестве 3171 единицы. Тройку лидеров замыкает Kia с результатом продаж в 1952 машины.

На четвёртом и пятом местах рейтинга соответственно бренды Ravon (1369 ед.) и JAC (193 ед.).

Далее идут: Chevrolet (175 ед.), Skoda (136 ед.) и УАЗ (69 ед.).

Напомним, за четыре первых месяца текущего года в Казахстане самыми покупаемыми машинами местной сборки стали машины предприятия «Азия Авто». Их за отчётный период было продано 5882 экземпляра.

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