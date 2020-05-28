Екатеринбург, , 12:23 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о перенастройке промышленного комплекса Свердловской области для решения широкого круга задач в сфере безопасности, сохранения жизни и здоровья людей. Необходимость изменения подходов к решению этих вопросов продиктовала ситуация, вызванная распространением коронавиурсной инфекции, отметил глава региона в своем выступлении в рамках сессии INNOPROM-ONLINE, посвященной поддержке промышленного комплекса.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, традиционно проходящая в Екатеринбурге, в эпидемиологически непростой период перешла на удаленный режим работы. Эксперты в online-формате обсуждают ключевые вызовы и задачи в экономике, промышленности, инновациях.

Сессия, к работе которой был приглашен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, собрала представительный состав участников. К дискуссии присоединились заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, председатель Госкорпорации ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, вице-президент РСПП, председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский и руководители крупнейших российских промышленных групп.

Открывая сессию, российский вице-премьер Юрий Борисов отметил, что ключевым вопросом сейчас становится не только то, как преодолеть сложившиеся обстоятельства, но и то, как страна будет развиваться после.

«Любой кризис — это время возможностей. От того, как мы пройдем его, какие действия предпримем уже сейчас, будет зависеть, в какой стране мы будем жить через пять, десять, пятнадцать лет», — сказал он.

Свердловская область — один из главных индустриальных регионов России, сегодня тоже встала на путь решения этих перспективных задач.

По словам губернатора Евгения Куйвашева, в самый непростой период, вызванный угрозой распространения коронавируса, на Среднем Урале не останавливалась работа почти полутора тысяч системообразующих предприятий — оборонных, металлургических, машиностроительных и других. При ощутимой федеральной и региональной поддержке региону удалось сохранить рост объемов производства: за январь-апрель индекс промышленного производства составил 106,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Уральские предприятия в условиях эпидемии продемонстрировали способность к мобилизации и оперативной перенастройке. Как результат — в Свердловской области в сжатые сроки в 10 раз выросло производство бактерицидных облучателей, кожных антисептиков, защитных костюмов, кратно выросло количество выпускаемых аппаратов ИВЛ. Все это, по мнению Евгения Куйвашева, бесценный опыт, который ляжет в основу дальнейшего, «посткарантинного», развития.

«Сегодня все поняли, что самое дорогое в прямом и переносном смысле, конечно, — здоровье человека. Это самое главное, и вокруг этого должно строиться будущее, в том числе, промышленности. Нужно настроиться всем на реализацию проектов, связанных со здоровьем, с созданием безопасной среды, с обеспечением санитарно-гигиенической защищенности людей. Нам нужно привлечь самые передовые практики всех стран, которые пережили эпидемию, побороли и борются успешно с коронавирусом. Нужно настроиться всем на реализацию проектов, связанных со здоровьем, в корне пересмотреть подходы к этому вопросу. И в основе этой работы тезис один — обеспечить безопасность и дать людям работать», — сказал Евгений Куйвашев.

Напомним, в Свердловской области одновременно с введением вынужденных ограничительных мер был внедрен целый комплекс мер поддержки не только жителей, но предпринимательского сообщества. В числе федеральных мер —двукратное снижение общей ставки страховых взносов, реструктуризации выданных банками кредитов, выплата субсидий на зарплату в размере одного МРОТ и так далее. В регионе принят ряд областных законов, предусматривающих установление пониженной ставки 1,1% по налогу на имущество организаций и установление пониженной ставки 1% по упрощенной системе налогообложения для отдельных отраслей экономики. Также перенесены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций для отдельных видов деятельности.

По поручению Евгения Куйвашева главы свердловских муниципалитетов принимают и собственные меры по поддержке предпринимателей, в частности, речь идет о снижении ставки по единому налогу на вмененный доход для местных предпринимателей. В Свердловской области организованы и оперативно осуществляются безвозмездные выплаты самозанятым региона и другие инструменты поддержки.