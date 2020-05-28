Махачкала, , 12:26 — REGNUM Руководство Дагестана рассматривает возможность смягчения режима ограничений, действующих на фоне пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи премьер-министра региона Артёма Здунова в режиме видеоконференцсвязи с представителями бизнес-сообщества.

Напомним, 26 мая во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что поэтапное послабление режима ограничений в республике возможно при строгом соблюдении организациями и предприятиями требований Роспотребнадзора.

В ходе встречи с предпринимателями Здунов отметил, что при решении вопроса о смягчении режима ограничений будут учитываться три критерия: положительная динамика по снижению заболеваемости, наличие достаточного резерва коечного фонда и объем тестирования в регионе. По его словам, если по двум последним пунктам Дагестан соответствует нормам, то динамика распространения инфекции пока вызывает опасения.

«Нам надо решить вопросы с разрешением прогулок, занятиями спортом, работой спортивных секций на улице, предприятий по продаже непродовольственных товаров», — сказал Здунов.

Участники совещания также обсудили возможность организации работы салонов красоты и парикмахерских, летних кафе и прочих малых предприятий. По итогам встречи сформированы предложения по смягчению режима ограничений для организаций и предприятий, которые будут внесены для рассмотрения главе региона.