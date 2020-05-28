Москва, , 12:33 — REGNUM Малый и средний бизнес существенно пострадали от мер ограничения, связанных с распространением коронавируса в России. Об этом 28 мая заявил экономист Юрий Капштык во время онлайн-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Два месяца прошло с момента, когда мы находимся в ограниченных условиях. Еще не все сферы бизнеса возвращаются к работе. Но за всем за этим стоят результаты. Малый и средний бизнес пережил это сложно», — сказал Капштык.

По мнению экономиста, малый и средний бизнес в Москве и России в целом ждёт переформатирование. Выражается это в том, что малые и средние компании не смогли справиться с арендными платежами. Некоторые выехали, а кто-то принял решение о закрытии бизнеса, перепрофилировании.

«Если взять общие тенденции по экономике, связанной с крупным бизнесом, то это одно, а средний и малый бизнес — другое. Мы каждый день пользуемся услугами такси, посещаем салоны красоты, фитнес-центры, у нас есть любимые кафе, и сейчас много из этого будет недоступно. Идет переформатирование малого и среднего бизнеса», — заявил экономист.

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