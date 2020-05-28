Улан-Удэ, , 12:16 — REGNUM Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова считает неправильным говорить о нехватке денег у жителей из-за ограничительных мер. Как сообщает телеканал «Ариг Ус», речь об этом зашла на заседании комитета по бюджету и финансам регионального парламента.

Депутат Игорь Бобков отметил, что у населения не осталось денег. В результате вполне реальной стала перспектива голода, хотя, по словам чиновников, продовольствия в республике много.

«Я вот так подумал — у людей нет денег. И что, эти продовольственные структуры будут продукты бесплатно раздавать или что? Или мы «Титан» с «Абсолютом» будем бомбить?» — задался вопросом депутат.

Министр в ответ опровергла заявление об отсутствии денег у населения. Она напомнила также, что ранее на федеральном и региональном уровнях были приняты меры поддержки населения.

«Никто ещё у нас с голоду не умер», — подчеркнула Екатерина Кочетова.

Добавим, что ранее власти республики признавали, что ограничительные меры и приостановка работы некоторых предприятий сказались на платёжеспособности жителей. Как сообщало ИА REGNUM, это стало поводом, в частности, для предоставления жителям отсрочки по платежам за капремонт домов с 1 апреля по 30 июня.

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