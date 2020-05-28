Москва, , 12:11 — REGNUM Для того, чтобы решить экономические проблемы, вызванные пандемией коронавируса, властям РФ следует резко повысить налоги на тех, кто наживается на пандемии, считает экономист Александр Бузгалин. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение вице-премьер министра РФ Юрия Борисова, который призвал перестать гордиться профицитным бюджетом на период обеспечения более динамичного роста. По его мнению, нужно рисковать, идти на заимствования и дефицитный бюджет.

«Рекомендация верная, но она предполагает, что эти ресурсы будут использованы на развитие. Но будут ли они использованы, никто не знает. И прежде чем использовать такие возможности, как дефицит государственного бюджета, следовало бы использовать уже имеющиеся возможности, — сказал Бузгалин. — Например, необходимо резко увеличить налоги на наиболее богатую часть населения. Особенно на тех, кто прямо наживается на пандемии и на обстоятельствах, с нею связанных. В частности это касается сектора телекоммуникаций, где доходы выросли на миллиарды долларов. Эти деньги можно и должно использовать на решение экономических проблем, вызванных борьбой с коронавирусом. Если бизнес в результате форс-мажора нуждается в помощи государства, то вполне логично, что другой бизнес, который извлекает выгоду из форс-мажорной ситуации, должен эти деньги отдавать в бюджет. В противном случае получается игра в одни ворота».

Пока же, как полагает Бузгалин, в России сложилась ситуация, при которой, когда деньги нужны миллиардерам, то они получают их из бюджета, а когда у них сверхвысокие доходы, то бюджет не получает ничего.

«Надо выравнивать ситуацию, а то у нас миллиардеры — это священная корова, которую нельзя трогать», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Борисов заявил, что Россия должна перейти на дефицитный бюджет и снизить зависимость от нефтяных цен.

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