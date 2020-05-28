Москва, , 12:22 — REGNUM Министерство финансов России перечислило 56 регионам средства, компенсирующие снижение их доходов. Об этом сообщает 28 мая пресс-служба Минфина.

По распоряжению правительства регионам перечислены 100 млрд рублей. Средства предназначены субъектам РФ, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая были ниже поступлений за 2019 и 2018 годы.

При определении размера дотации учитывались первоочередные расходы бюджетов в регионах. Мера поддержки призвана сбалансировать консолидированные бюджеты

Размер дотации зависел от необходимости финансирования первоочередных расходов бюджетов в регионах. Мера поддержки призвана сбалансировать консолидированные бюджеты в условиях кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.

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