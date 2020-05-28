Москва, , 12:09 — REGNUM К обанкроченному производителю молока из Курской области подан иск на 1,19 млрд рублей. Исковое заявление к ООО «Курск-Молоко» поступило в арбитраж Москвы от ООО «Милкленд.РУ», которое в компании-ответчике владеет долей в 99%. Иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 27 мая 2020 года. Сумма исковых требований — 1 196 225 577,5 рубля. Подробности спора пока неизвестны. Компания-истец учреждена в Москве для оптовой торговли молочными продуктами в октябре 2012 года. Её единственный владелец — нидерландская фирма «Милкиленд Н. В».

Напомним, по иску ПАО Банк «Возрождение» курская компания была признана банкротом в марте 2020 года, пройдя через процедуру наблюдения. В феврале 2020 года также была произведена процедура замены правопреемника с банка на ООО «Невские сыры». Требование данного кредитора превышает 101,853 млн рублей. Конкурсным управляющим назначен Александр Волчков из Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие» (г. Орёл). Конкурсное производство продлится пять месяцев, заседание с отчётом по результатам процедуры назначено на 4 августа 2020 года.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Курс-молоко» учреждено в январе 2013 года. В компании работают около 260 человек. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, помимо «Милкиленд.Ру», часть доли принадлежит Евгению Трофимчуку (1%). У «Курс-молоко» есть 1% доли в тульском «Новомосковском молочном комбинате», который также работает в сфере производства молочной продукции. Основной владелец комбината — всё то же ООО «Милкиленд.Ру».