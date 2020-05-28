Сеул, , 12:46 — REGNUM Начиная с июня 2020 года авиакомпании Южной Кореи возобновят полёты по ряду международных маршрутов, временно приостановленных из-за коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, компания Korean Air планирует возобновить полёты по 25 из 110 международным маршрутам, компания Asiana Airlines — по 15 из 72 маршрутам.

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Авиакомпания Jeju Air в дополнение к трем выполняющимся в настоящее время международным маршрутам возобновит полёты в Манилу (Филиппины), а Jin Air — в Бангкок (Таиланд), Ханой (Вьетнам), Тайбэй (Тайвань), Нариту и Осаку (Япония).

С июля текущего года Air Busan планирует осуществлять перелёты по маршруту Пусан — Гонконг и Пусан — Макао.