Пенза, , 12:06 — REGNUM На Куйбышевскую железную дорогу поступили новые двухэтажные спальные вагоны, сообщает пресс-служба филиала ОАО «РЖД».

Пассажирский парк пополнился семью вагонами. Новый подвижной состав будет курсировать в Москву из Самары, Пензы и Ижевска. С учетом этой поставки парк федеральной пассажирской компании составит 30 двухэтажных вагонов. Они уже эксплуатируются в поездах, отправляющихся из Москвы, Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Адлера.

Двухэтажные вагоны рассчитаны на двоих пассажиров в купе. Они оборудованы системами контроля безопасности и связи, поддержания микроклимата, автоматизированной системой контроля посадки пассажиров, экологическими туалетами, душем, гладильной доской в бытовом отсеке, мультимедийным порталом «Попутчик» с выходом в интернет. Также, предусмотрена беспроводная зарядка мобильных устройств, для просмотра видеопрограмм имеется ЖК-дисплей. С помощью индивидуальных магнитные ключей-карт возможно зайти в купе.

Важной технической характеристикой в условиях пандемии является очистка и обеззараживание воздуха за счет двухступенчатой системы фильтрации и ультрафиолетовых ламп, находящихся под крышей вагона.

Билеты для путешествий в таких вагонах станут доступны в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в казанский метрополитен поступит новый четырехвагонный поезд метро, в котором за счет современных автоматических систем осуществляется обеззараживание воздуха.

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