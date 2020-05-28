Нур-Султан, , 11:50 — REGNUM За четыре первых месяца 2020 года в Казахстане самыми востребованными машинами местной сборки стали авто предприятия «Азия Авто». Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Всего за отчётный период завод «Азия Авто» реализовал 5882 автомобиля. Это составляет 47,9% от суммарного сбыта машин отечественной сборки.

На втором месте предприятие «СарыаркаАвтоПром». Автомобили этого предприятия разошлись тиражом в 5286 единиц. Доля машин данного завода в общих продажах автомобилей в Казахстане равна 43%. Тройку лидеров рейтинга замыкает предприятие «СемАЗ». За январь-апрель 2020 года дилеры реализовали 724 автомобиля этого завода (5,9%).

Далее по списку идут: «КамАЗ-Инжиниринг» (286 ед., 2,3%), «HyundaiTransAuto» (99 ед., 0,8%) и «Daewoo Bus Kazakhstan» (7 ед., 0,1%).

Напомним, по итогам января-апреля текущего года в Казахстане было собрано 23 703 транспортных средства (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы). Это больше прошлогоднего уровня производства за аналогичный период на 84,6%.

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