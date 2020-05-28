Вильнюс, , 11:46 — REGNUM Руководитель литовской государственной службы охраны границ Рустамас Любаевас констатирует резкий рост числа путешественников по Прибалтике. Об этом он сегодня, 28 мая, рассказал в эфире государственной радиостанции LRT.

«Очень активно путешествуют. Конечно, потоки зависят от дня недели, они обычно увеличиваются к концу недели. Мы наблюдаем двадцатикратное увеличение потока людей и транспорта, которые едут через границу Литвы и Латвии», — рассказал Любаевас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Прибалтика открыла внутренние границы в пределах Литвы, Латвии и Эстонии с 15 мая. Жители, которые путешествуют в пределах этих трёх стран, по возвращении могут не самоизолироваться на 14 дней.