Москва, , 11:41 — REGNUM Кризис, вызванный пандемией, слишком масштабен и без следа не пройдёт для строительной отрасли и дизайна, считает архитектор Виктория Харченко (дизайн-студия Four ROOMS). Об этом она заявила ИА REGNUM 28 мая, комментируя влияние мер по борьбе с коронавирусом.

«Спад покупательской способности мы ждём в следующем году. Так как бюджет люди будут планировать уже с учётом всех потерь этого года», — отметила эксперт.

По ее словам, спрос на услуги дизайнеров и архитекторов упал в первый месяц пандемии, когда в полном хаосе и не понимании люди замерли в ожидании дальнейшего развития событий: «Люди не понимали, что будет и отложили вопросы, связанные с затратами на дизайн интерьера или проектирование домов на время пока все не уляжется».

Сейчас, как отметила Харченко, более или менее видна картина происходящего и жизнь потихоньку возвращается в привычный ритм: «Заказов много, сезон проектирования, строительства и дизайна в разгаре. Ощутима лишь экономия на материалах, как строительных, так и отделочных. Но думаю тут вопрос не только в экономии как таковой, важна проблема закрытых границ и не возможности поставок тех или иных товаров из-за границы. Ведь многие иностранные фабрики останавливали производство. Сейчас тенденция позитивна, заказы идут, предприятия восстанавливают производство, и мы надеемся к концу года на полную стабилизацию ситуации».

При этом она добавила, несмотря на то, что население стало беднее, цены на услуги, в том числе и на услуги дизайна и архитектуры вырастут.