Нур-Султан, , 11:37 — REGNUM С января по апрель 2020 года в Казахстане было собрано 23 703 транспортных средства (включая легковую, грузовую, автобусную технику, спецмашины и прицепы), что превышает прошлогодние показатели производства за аналогичный период на 84,6%. Об этом сообщает Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

При этом производство легковых машин за январь-апрель составило 20 906 единиц. Это в 1,7 раза больше уровня прошлого года. Сборка автобусов в отчетный период выросла на 73,4%, до 352 экземпляров. А грузовиков — в 6,8 раза, до 2080 экземпляров.

Что же касается апреля текущего года, то в этот месяц с конвейеров казахстанских заводов сошло 4867 автотранспортных средств. Это на 20,4% больше, чем в прошлом году и на 21,8% меньше, чем в марте этого года.

По словам директора по стратегическому планированию Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Артура Мискаряна, в апреле производители республики столкнулись со сбоями в поставках деталей, а приостановка работы дилерских центров привела к затовариванию складов.

Напомним, с начала 2020 года продажи машин казахстанских автозаводов достигли 12 284 экземпляров, что на 12,7% выше прошлогоднего значения.

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