Красногорск, , 11:18 — REGNUM Подмосковные инвесторы в гостиничный бизнес смогут компенсировать часть процентной ставки по банковскому кредиту, привлеченному на реализацию проекта. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

Как заявила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова, процентная ставка будет компенсирована за счет средств бюджета региона в размере, не превышающем ключевую ставку ЦБ РФ. Данная мера поддержки будет предоставляться по итогам конкурсного отбора среди проектов строительства и реконструкции гостиниц с общим объемом инвестиций не менее 500 млн рублей и величиной номерного фонда не менее 50.

«Данная мера поддержки предусмотрена для гостиничных проектов, реализация которых начата не ранее 2018 года», — отметила Егорова.