28 мая 2020 | Время чтения 4 мин

Андрей Аверьянов, , 11:53 — REGNUM Период самоизоляции, который Россия переживает на протяжении уже более двух месяцев, сказался на всех сферах экономики. В данный момент в Москве и многих других регионах закрыты все точки общепита, торговые центры, непродовольственные магазины, салоны красоты и развлекательные учреждения. В открытом доступе для жителей остались аптеки, продуктовые супермаркеты и рынки. Директор фермерского базара «Петровский» Андрей Аверьянов рассказал ИА REGNUM, как изменился спрос на товары во время пандемии, а также как фермеры ощущают на себе экономический кризис в стране. В апреле мы увидели небывалый спрос, который превысил обычные показатели на 60%. В первую очередь он был рожден паникой: люди не понимали, что будет дальше, не получали информацию своевременно и в полном объеме. Все видели те сюжеты, когда с полок сметали гречку и другие крупы. Нас тоже это не обошло стороной.

В поле Иван Шилов © ИА REGNUM

Май также обещает прирост выручки, но уже по естественным причинам: праздники и традиционные пикники на свежем воздухе. Даже в изоляции людей тянет на природу. В обычную колею вошли ритмы выходного дня, когда спрос увеличивается во время уик-энда — стандартный период выезда за продуктами у семей. Интерес вырос ко всем видам продукции: фрукты и овощи, мясо и птица, крупы и макаронные изделия, даже сыры. Что касается изменения стоимости продуктов, мы стараемся держать их примерно на прежнем уровне. Конечно, за этот месяц происходили различные изменения: в разы выросли цены на лимоны, корень имбиря и другие «противовирусные» продукты. Это связано с тем, что в СМИ появилась информация, что именно они защищают от COVID-19, в связи с чем на них образовался повышенный спрос.

При этом себестоимость всех фермерских продуктов возросла. Во-первых, это связано с изменением курса валют: курс доллара влияет на стоимость техники, запчастей к ней, а также на стоимость ГСМ, которая составляет 20% затрат фермеров. Сотрудники, приезжие из ближнего зарубежья, также привязывают свою зарплату к валюте. Нередко они высылают часть оклада на родину в валютном эквиваленте, поэтому любые скачки рубля воспринимаются ими в негативном ключе.

Трактор в поле

Владимир Головатюк, владеющий небольшим фермерским хозяйством в селе Григоровское Перемышльского района, — один из поставщиков фермерского базара — подтвердил, что урезал зарплаты сотрудников на 50%. «Нашим работникам мы открыто объявили, что испытываем финансовые трудности из-за изменившейся ситуации, и предложили временно сократить выплаты. Все вошли в наше положение, никто не уволился. Наша ферма окружена конкурентами — монополистами рынка. Они осваивают новые территории, тем самым увеличивая количество своей продукции и снижая ее себестоимость, потому что есть на это бюджеты. Малому бизнесу в такой конкурентной среде выжить сложно».

Увеличение курса валют и нездоровая конкуренция приводят к росту конечной стоимости продукта. Однако многие партнеры «Петровского» уменьшили добавочную стоимость, чтобы оставаться в рамках спроса у конечных потребителей. Таким образом, цены увеличились незначительно (максимум на 10%), что существенно не изменило покупательский интерес.

В современных реалиях изменить биснес-модель среди фермерского бизнеса не кажется возможным, так как фермерство — консервативная сфера, которая сильно зависит от погодных и природных условий, особенно если мы говорим об экологичных предприятиях. Единственно верный путь для них — искать новые ниши и предлагать интересные продукты, тем самым расширяя собственное предложение.

Еще один любопытный факт: во время самоизоляции многие перебрались из больших городов в загородные дома и начали пользоваться теми продуктами, которые производят близлежащие хозяйства. У фермеров возрос локальный спрос на их продукцию, что также повлияло на количество поставляемых продуктов в Москву и другие крупные города.

Овощи на рынке Антон Привальский © ИА Красная Весна

Такие прямые продажи, минуя рынки и продуктовые магазины, будут развиваться и далее. Для малых фермеров такой тип ведения бизнеса наиболее выгоден: они обходят все налоговые и бюрократические проволочки, сбывают продукцию напрямую конечному потребителю, продают «из машины», как было в 90-е. Подключают сарафанное радио среди своих лояльных клиентов. Конечно, в таком методе ведения бизнеса много нюансов: никаких документов, подтверждающих качество, вы не сможете увидеть. Фермеры работают благодаря своей репутации и заинтересованы в том, чтобы она оставалась чистой.

Такого же мнения придерживается Владимир Головатюк, 400 гектаров вокруг фермы которого занимают конкуренты — крупные производители мяса, монополисты рынка. «На данный момент мы полностью прекратили нашу деятельность. Спрос есть, но он мизерный. А откорм, уход за скотом для дальнейшей продажи требует времени и человеческих ресурсов, которые также требуют финансовых вложений. Мы продолжаем деятельность за счет постоянных покупателей, так как они уверены в нашей продукции и возвращаются к нам из-за качества. Но поток клиентов во время кризиса снизился до минимума. Сейчас перед покупателями первое место занимает не качество продукции, а ее цена».