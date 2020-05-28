Москва, , 11:16 — REGNUM В среднем с января по апрель 2020 года спрос на автодома в России вырос на 40%. Об этом говорится в исследовании «Авито Авто».

Как объясняется в исследовании, рост спроса на автодома связан с тем, что из-за пандемии коронавируса многие жители России не смогут в этом году полететь на отдых за рубеж. Значит большинство будут путешествовать по территории РФ. Для этого наилучшим решением станет приобретение автодома.

Так, чаще всего интересовались покупкой автодома в Москве и Санкт-Петербурге — 20% от всего спроса по России. Однако в Иркутске, Саратове, Красноярске и Тольятти спрос на автодома вырос в два раза по сравнению с 2019 годом.

За январь-апрель в среднем цена на автодома на российском авторынке составила 702 тыс. рублей. Дороже всего они продаются в столице и в Нижнем Новгороде — 1 882 000 и 1 059 000 рублей соответственно. Самые бюджетные модели предлагают в Ульяновске (239 000 рублей) и в Омске (338 000 рублей).

Ранее УАЗ совместно с компанией «Люкс Форм» представили в России кемпер «Байкал» на базе «буханки».

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