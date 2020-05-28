Москва, , 11:00 — REGNUM К Центробанку России от хабаровского кредитного кооператива поступил иск на более чем 1 млрд рублей. Исковое заявление, поданное «Далькредитом» в арбитраж Москвы, пока не принято к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от «Далькредита», который позиционировался как один из крупнейших потребительских кооперативов Хабаровска, поступило в суд 22 мая 2020 года. Сумма претензий — 1 032 314 982 рублей. Подробности спора пока неизвестны.

В 2017 году после проверки деятельности компании регулятором были приостановлены выплаты пайщикам до устранения выявленных нарушений. Возможно, это и послужило основанием для иск к ЦБ РФ спустя три года.

Напомним, «Далькредит» получил лицензию от регулятора как кредитный потребительский кооператив 3 декабря 2002 года. Срок действия лицензии не ограничен. Юрлицо в ноябре 2018 года решением суда было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. У кооператива на сегодня более 700 кредиторов.