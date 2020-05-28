Киев, , 10:54 — REGNUM В новый меморандум Украины с МВФ «засунули» новые инициативы по регулированию внутреннего украинского рынка газа, сообщил в своем комментарии 28 мая украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский, комментируя последние события в сфере энергетики.

Таким образом, отмечает эксперт, «Нафтогаз» по сути через МВФ решил «прибрать в рукам» внутренний рынок — «как всегда под соусом спасения потребителя от тоталитарных молекул российского газа».

В этой связи, «Нафтогаз» предлагает внести изменения в законодательство и по сути передать ему все базы областных газовых компаний (облгазов) для свободной торговли, отмечает Землянский. Кроме того, предполагается, что потребитель с долгами может перепрыгивать от поставщика к поставщику.»Но как всегда — есть нюанс. Параллельно в меморандуме проговариваются усиление неких штрафов и прочего административного воздействия на должников за газ и тепло… То есть поняли, да? Стимулировать конкуренцию «Нафтогаз» будет, сбивая неплательщиков с облгазов и переводя под свое крыло… Цена на газ будет формироваться с учетом подписанного меморандума по сжиженному газа — то есть стоимости «молекул свободы». А кому схема не нравится — получите неподъемный штраф», — резюмировал специалист.

ИА REGNUM напоминает, что 27 мая правительство Украины одобрило меморандум о сотрудничестве с компанией Louisiana Natural Gas Exports по содействию поставкам сжиженного газа из США. В официальном заявлении отмечается, что цель этого меморандума заключается «в консолидации усилий участников для реализации проекта по диверсификации поставок газа в Украину путем обеспечения долгосрочных поставок сжиженного природного газа происхождением из США». Проект не оперативный — предполагается, что срок его реализации составит не менее 20 лет.