Москва, , 10:53 — REGNUM Коронавирус и ситуация с занятостью населения показали, что «уважение человека труда», обозначенное в одной из новых статей Конституции РФ — не пережиток прошлого, а жизненно важная актуальная необходимость, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев. Вместе с тем, разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, чтов отличие от адресной помощи непосредственно гражданам, проблема с поддержкой малого бизнеса до сих пор не решена:

«Мы проходим через достаточно тяжелый период — с точки зрения экономики и в целом влияния на общество. Поэтому сейчас те принципы, которые, в том числе, заложены в поправке к Конституции РФ, особенно тезис об уважении человека труда — тех, кто составляет базу развития экономики — это самое важное, что требует поддержки в период кризиса, внешнего давления и так далее. Этот принцип конечно, был бы актуален, даже если бы он не был заложен в Конституции. То, что он будет один одним из ключевых элементов в поправках — это достаточно логично.

То, что сейчас требуется поддержка людей, которые создают экономику, должно быть основополагающим элементом политики поддержки. Мы сейчас это видим, и я считаю нелогичным, если бы поддержка шла каким-то другим образом. Поэтому, весь спектр, который направлен на поддержку занятости, на поддержку тех компаний, которые обеспечивают сохранение занятости и рабочих мест, социальные выплаты тем, кто пострадал в этот период, это такой базовый подход со стороны государства, так и должно быть. Мне кажется, это совершенно логично.

В отличие от адресной помощи непосредственно гражданам (прямые выплаты, компенсации неработающим, прямая поддержка предприятий для сохранения занятости), которая оказывается достаточно эффективно, проблема с поддержкой малого бизнеса до сих пор так и не решена. Не решен этот вопрос с определением нуждающихся и пострадавших через ОКВЭД. Да, сняли требование о том, что должен быть основной ОКВЭД у пострадавшей отрасли, но всё равно общероссийской классификатор видов экономической деятельности остается и компании в течение какого-то периода ещё должны их уточнять. Нужно доказывать, что предприятие пострадало.

Почему нельзя оказать помощь всему малому бизнесу по критерию падения выручки или каких-то ещё очевидных показателей? Не очень понятно, честно говоря. Это позиция идёт вразрез, как мне кажется, с глобальным пониманием того, что помощь должна оказываться достаточно широким слоям и пострадавшим — как работающим так и не работающим.

Попытка очень жёстко отделить пострадавших от не пострадавших именно в малом бизнесе лично мне кажется не очень корректной и непродуктивной. Она вызывает у предпринимателей как раз негативную реакцию. Есть много предприятий, которые действительно пострадали в кризис, но не могут претендовать на поддержку, поскольку они не могут доказать, что пострадали. Это, на самом деле, архаичная история с ОКВЭД, она скорее нужна для статистики, чем для поддержки. Здесь, как мне кажется, решение ещё не финализировано и требует дальнейших действий».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром», председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам Павел Самиев в интервью рассказал о том, как в реальности работают обнародованные российским президентом меры социальной поддержки населения и бизнеса.

Читайте ранее в этом сюжете: «Кредитные заморочки»: почему банки отказывают в каникулах?