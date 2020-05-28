Белгород, , 10:51 — REGNUM Участие старооскольского предприятия в национальном проекте ударило по рабочим, пишет сегодня, 27 мая, ИА «Росбалт» в статье «Сладкий» бизнес Гусева: семейный и запутанный».

В течение нескольких лет на сайтах с отзывами бывших сотрудников ООО «Полиграфия-Славянка», расположенном в городе Старый Оскол Белгородской области, публиковались удивительно похожие истории, отмечает издание. «Плохо настроенные бизнес-процессы, отчеты ради отчетов, недостаток компетентных сотрудников, наказуемость инициативы, невнятные должностные обязанности, непонятный принцип начисления зарплаты, драконовские штрафы — вот лишь некоторые «сюрпризы», с которыми столкнется новичок», — пишет ИА «Росбалт». 1 февраля 2020 года инициативная группа работников во главе с Сергеем Левченко обратилась к губернатору Белгородской области Евгению Савченко с просьбой разобраться. Открытое письмо было опубликовано в старооскольской группе в «Одноклассниках».

В обращении сотрудники «Полиграфии-Славянки» связали падение зарплат с оптимизацией на производстве. В 2019 году компания участвовала в нацпроекте Федерального центра компетенций (ФЦК). Как пишет Бел.ru, эксперты настаивают на том, что качественные улучшения затрагивают именно производственную часть работы без отрицательных последствий в виде снижения зарплаты или сокращений. Однако менеджмент предприятия по-своему понял рекомендации ФЦК, отмечает «Росбалт». На предприятии была создана сложная система начисления зарплаты в зависимости от оклада, стажа, сложности работ, тарифной сетки и прочих надбавок. Итогом участия в нацпроекте стало урезание тарифной сетки на 20%, доходы сотрудников резко упали.

В кондитерское объединение «Славянка» входят четыре предприятия по производству сладостей: фабрику им. Н.К. Крупской, кондитерские фабрики «Славянка», «Волжанка» и «Конфи». Этой огромной структурой владеет Сергей Гусев, по совместительству депутат Белгородской областной думы, один из самых богатых чиновников России, в 2018 году сумевший умножить доход в десять раз по сравнению с предыдущим годом.

«УК «Славянка» управляет другими компаниями холдинга. По данным портала rusprofile.ru, ее в 2007 году учредили три женщины с фамилиями Чмель, Коптева и Певко, более нигде в бизнес-среде не засветившиеся, отмечает ИА «Росбалт». Компании, подконтрольные УК прямо или опосредованно, принадлежат Сергею Гусеву, его сыну Дмитрию, им обоим или компаниям, входящим в холдинг, сообщает издание. В качестве учредителей мелькают и другие однофамильцы: Вера Борисовна Гусева и Марина Леонидовна Гусева. Так, АО «ГПК» — семейное предприятие Гусевых: Сергея, Дмитрия и Зинаиды. Одно время учредителем этой организации являлся Гусев Аркадий Васильевич — вероятно, отец г-на Гусева, предполагает «Росбалт». А, например, бенефициарами ООО «СОМЗ» являются Вера Борисовна Гусева и ООО «Петергоф», хотя изначально в качестве учредителя единолично выступила «Славянка Плюс». При этом, по данным «СПАРК», фактором риска является отсутствие у компании собственного капитала.

В составе группы компаний есть такие, которые насчитывают по одному человеку, включая управляющего. Например, ООО «Петергоф» с уставным капиталом почти 235 млн рублей и одним сотрудником на балансе (по данным на конец 2019 года). Ее учредителем является «Славянка-Люкс», большое предприятие с почти тысячей сотрудников.

«Углубившись в историю компании ООО «Петергоф», мы обнаруживаем интересные вещи, — отмечается в публикации. — По данным «СПАРК», в разное время бенефициарами компании — до «Славянки Люкс» — являлись: норвежская «Оркла Брендс» (2014 год), «Гунард Энтерпрайзис Лимитед» с Британских Виргинских островов (2010 год), норвежская «Оркла Фудс Си-Ай-Эс АС» и сразу два предприятия с Кипра: «Дэйтедот Текнолоджи Лимитед» (дважды, в 2007 и 2010 году), «Вербкей Инвестментс Лимитед» (2009 год). В свою очередь «Славянка-Люкс» и «Петергоф» учредили компанию «Петербургский шоколад» с единственным сотрудником. Фигура управляющего примечательна и достойна отдельного рассказа, но о нем позже. «Петербургский шоколад», несмотря на «вкусное» название, занимается, согласно ОКВЭД, арендой недвижимости и автолизингом. В ЕГРЮЛ упомянутого АО «Славянка-Люкс» учредители вообще не указаны».

«Для чего развивать такую огромную сеть из компаний, половина из которых существуют номинально, если не для запутывания связей и финансовых потоков? — задается вопросом автор статьи. — Фабрика «Славянка» — одно из главных предприятий Старого Оскола, обеспечивающее стабильными рабочими местами жителей города на протяжении многих лет. Но именно с деятельностью холдинга г-на Гусева связывают множество негативных явлений. Как, например, загрязнение местных водоемов неочищенными отходами с кондитерской фабрики. Выбросы пищевой промышленности также опасны и ядовиты, как и отходы других производств. Местные жители бьют тревогу в соцсетях, но СМИ о проблеме не пишут. Напрашивается неутешительный вывод: местные издания под контролем».

«Сергей Гусев вместе с родственниками владеет холдингом, благодаря которому может выводить деньги на личные счета и в офшоры. Но действует он не один, — уверено ИА «Росбалт»… — В случае с загрязнением водоемов молчание СМИ можно связать с фигурой Сергея Гераймовича, директора водоканала. До этой должности он два года работал на «Славянке». По данным наших источников, дочь Гераймовича работает там до сих пор. И скорее всего, не упаковщицей. Управляющий УК «Славянка» Евгений Согуляк — не последнее лицо в Старом Осколе. Он также является председателем совета депутатов от местного отделения «Единой России». Евгений Иванович — человек незаменимый для однопартийца Гусева. Помимо депутатской работы, Согуляк успевает руководить аж семью организациями, входящими в холдинг «Славянки». Среди них — главная ООО. Помимо названных компаний «УК «Славянка», «Петергоф» и «Петербургский шоколад», г-н Согуляк является членом совета директоров АО «СОМЗ» и руководит «УК «Сладко», свежезарегистрированным в марте 2020 года ООО «Кондитерское объединение «Славянка», а также ООО «Екаленд». Последнее — предприятие без сотрудников, но с уставным капиталом в 250 млн рублей и ежегодной выручкой 6,4 млн рублей. Учредителем «Екаленда» является все та же «Славянка-Люкс».

«Ситуация, которая возникла в Старом Осколе, опасна. Кто знает, сколько еще в России таких по-тихому захваченных городов?» — резюмирует автор статьи в ИА «Росбалт».