Москва, , 10:44 — REGNUM В России после стабилизации эпидемиологической ситуации крупные компании из топ-50 могут оставить часть персонала на дистанционной работе, сообщают 28 мая «Известия».

Так, в пресс-службе «Газпром нефти» сообщили, что в компании обсуждают как один из перспективных вариантов комбинированный подход к удаленной занятости, сочетающий очный и онлайн режимы.

В «Ростелекоме» также сообщили, что прорабатывают переход на полную или частичную дистанционную занятость.

Промышленные предприятия, среди которых ЧТПЗ, «Северсталь» и «ФосАгро», также рассматривают переход на новую форму занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Трудовом кодексе необходимо закрепить понятия удалённой и комбинированной занятости, а также предусмотреть меры регулирования для платформенной занятости.

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