Сеул, , 10:46 — REGNUM В первые за восемь лет в Южной Корее зафиксировали снижение темпов роста экспорта косметики. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Foundation of Korea Cosmetic Industry Institute (KCII).

Согласно опубликованным данным, в 2019 году экспорт косметических средств из Южной Кореи составил 6,48 млрд, что на 3,6% больше по сравнению с годом ранее.

Известно, что темпы роста — самые низкие с 2011 года. В 2014 и 2015 годах темпы роста экспорта косметических средств превысили отметку 50%, в 2016 году — 43,6%, в 2017 году — 18,3%, в 2018 году — 26,75%.

Отмечается, что основными причинами спада показателя является замедление мировой экономики, на которой в значительной степени повлияли торговая война между США и Китаем, а также выход Великобритании из Евросоюза.

Тем не менее, экспорт в Китай вырос на 14,3%, в Японию — на 32,7%, во Вьетнам — на 32,3%, однако в Гонконг, напротив, сократился на 30,1%, в США — на 2,4%, в Таиланд — на 15,7%.

В 2019 году доля косметики в общем экспорте товаров из Южной Кореи составила 1,2%, что является самым высоким показателем за все годы. Импорт косметических средств сократился на 0,5%, до 1,6 млрд. Импорт косметики из Франции вырос на 2,4%, из США — на 0,7%, из Китая — на 29,6%, однако из Японии, напротив, сократился на 18,5%, из Таиланда — на 5,9%, из Великобритании — на 5,4%.