Москва, 28 мая 2020, 10:37 — REGNUM В еврозоне наблюдается перегрев фондового рынка и высокая степень закредитованности экономики, что серьёзно затруднит выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Центрального банка Кристин Лагард, которая сказала, что при негативном сценарии ВВП в еврозоне может упасть на 12%. Как полагает Колганов, такие опасения небезосновательны.
В такой ситуации, по мнению Колганова, восстановление экономики будет идти крайне медленно, что приведет к глубокой просадке ВВП.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагард заявила, что из-за пандемии и вызванных ею ограничений снижение ВВП еврозоны будет вдвое более значительным, чем во время кризиса 2008−2009 годов.
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