Москва, , 10:37 — REGNUM В еврозоне наблюдается перегрев фондового рынка и высокая степень закредитованности экономики, что серьёзно затруднит выход из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 28 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова руководителя Центрального банка Кристин Лагард, которая сказала, что при негативном сценарии ВВП в еврозоне может упасть на 12%. Как полагает Колганов, такие опасения небезосновательны.

«Проблема заключается не только в пандемии, а в том, что те ограничения, которые были вынуждены вводить страны в связи с пандемией и принудительно останавливать очень многие виды экономической деятельности, наложились на не очень благоприятную экономическую ситуацию, которая сформировалась к началу 2020 года, — сказал он. — А именно это значительный перегрев фондового рынка, очень высокая степень закредитованности экономики (высокий уровень долговых обязательств как бизнеса, так и граждан). В этой ситуации восстановительные процессы будут сталкиваться со значительными трудностями. Пандемия привела к тому, что долговая нагрузка возрастёт ещё больше. А в условиях резкого снижения доходов выползать из этой долговой ямы будет очень тяжело. Это может привести к волне банкротств».

В такой ситуации, по мнению Колганова, восстановление экономики будет идти крайне медленно, что приведет к глубокой просадке ВВП.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лагард заявила, что из-за пандемии и вызванных ею ограничений снижение ВВП еврозоны будет вдвое более значительным, чем во время кризиса 2008−2009 годов.

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