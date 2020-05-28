Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM Аграрии Ростовской области завершают посевную кампанию. В настоящее время труженики донского села засеяли более 1,5 млн гектаров — 88% от планируемой площади. Об этом ИА REGNUM сообщили в облправительстве.

«В последние дни погода сдерживала проведение полевых работ, так как выпадали частые осадки, но они сыграли важную роль для всех уже посеянных культур и для озимых посевов. В настоящее время сев яровых на завершающем этапе», — уточнил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

ИА REGNUM ранее сообщало, что работники предприятий агропромышленного комплекса, несмотря на распространение коронавирусной инфекции в Ростовской области, продолжили свою деятельность. Земледельцы Дона в 2020 году получат поддержку в размере 5,2 млрд рублей, в том числе 2,2 млрд рублей — из региональной казны.

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