Рига, , 10:18 — REGNUM Пандемия коронавируса сократила объём доходов рекламных компаний в Латвии от 30% до 70%. Об этом сообщила председатель правления Латвийской рекламной ассоциации Байба Лиепиня в интервью агентству ЛЕТА.

«В мае некоторые компании прогнозируют спад рекламных доходов на 70%. У некоторых может быть 5%. В любом случае цифры показывают, что падение рекламы в медиа очень большое. Это отражает рентабельность и показатели прибыли рекламных агентств. Если ситуация не изменится, удар будет серьёзен», — сказала Лиепиня.

По ее словам, кризис затронул самые продуктивные для индустрии месяцы — март, апрель и май. Следующий пик, обычно, приходился на сентябрь, октябрь и ноябрь. Агентства работающие с глобальными клиентами почувствовали на себе удар первыми, отметила она.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.