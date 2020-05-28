Екатеринбург, , 10:18 — REGNUM В Екатеринбурге 28 мая может быть решена судьба распределительного центра сети алкомаркетов «Красное и белое». Дело рассматривает Железнодорожный районный суд.

Как сообщает пресс-служба Свердловского облсуда, фигурантом дела об административном нарушении является ООО «Абсолют». Ранее протокол в отношении него оформили специалисты Роспотребнадзора, которые проверили склад после вспышки коронавируса и нашли нарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, всего коронавирусом заразились 180 сотрудников распределительного центра. По материалам из прокуратуры полиция возбудила уголовное дело.

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