Якутск, , 10:24 — REGNUM В Якутии по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019 году справили новоселье 1856 человек (в 2,3 раза больше плана), ликвидировано 38,1 тыс. кв метров аварийного жилья (в 2,8 раза больше плана), выделено 4 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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На инженерную инфраструктуру земельных участков, предоставленных многодетным семьям, выделено 242 млн рублей, 1560 земельных участков обеспечили разными видами инфраструктуры.

В конце 2019 года республика приступила к реализации программы «Дальневосточная ипотека» со ставкой 2% для молодых семей.

На Дальнем Востоке Якутия занимает второе место после Приморья по количеству выданных кредитов. На конец марта 2020 года заключено 1582 кредитных договора на 6,1 млрд рублей, выдано 985 ипотечных кредитов на сумму 3,8 млрд рублей.

В 2020 году должно быть введено дополнительно 500 тыс. кв. метров жилья, в том числе в рамках национального проекта по расселению аварийного жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Ставрополья намерены до 2024 года переселить из ветхого и аварийного жилья почти 2,5 тыс. человек.