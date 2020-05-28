Самара, , 10:13 — REGNUM Организовать дополнительные универсальные ярмарки выходного дня предложили в Самарской области. Об этом 27 мая сообщает пресс-служба регионального правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, с такой просьбой к руководству региона обратились предприниматели на встрече главы области Дмитрия Азаров с представителями торговой отрасли.

Отмечается, что бизнесмены попросили предусмотреть на этих ярмарках бесплатные места для торговли непродовольственными товарами.

По словам чиновника, сотрудники министерства промышленности и торговли региона уже прорабатывают этот вопрос и рассматривают территории для организации такой торговли.

Сообщается, что ярмарки могут быть открыты в июне месяце.

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