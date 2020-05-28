Майкоп, , 10:19 — REGNUM Власти Адыгеи приняли решение о запуске первого этапа снятия ограничений, введенных из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам состоявшегося накануне, 27 мая, заседания регионального оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Отмечается, что смягчение ограничительных мер, в соответствии с федеральными рекомендациями, будет происходить в три этапа в зависимости от эпидобстановки. В числе основных индикаторов: коэффициент распространения инфекции, охват населения тестированием, наличие свободного коечного фонда.

«Эпидобстановка позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений и возобновить работу по ряду направлений экономической деятельности, этот шаг согласован с Роспотребнадзором РФ. Прошу обеспечить реализацию всех мероприятий первого этапа», — сказал в ходе заседания глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Так, в рамках первого этапа разрешена деятельность парикмахерских и салонов красоты, косметических салонов, расположенных в отдельно стоящем здании или имеющих отдельный уличный вход, а также иных сфер услуг, деятельность которых исключает прямой контакт с людьми.

Возобновить работу также смогут объекты торговли непродовольственными товарами при наличии наружного входа либо отдельно стоящего здания. При этом одновременно находиться в торговом зале могут не более одного человека на 4 кв. м.

Муниципальные и межмуниципальные пассажирские перевозки будут запускаться по решению оперштабов территорий по согласованию с министерством строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона. При этом ограничительные меры для граждан на первом этапе сохраняются в прежнем объеме.

Глава Адыгеи указал на необходимость постоянного мониторинга соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на предприятиях и организациях. Он подчеркнул, что при игнорировании требований Роспотребнадзора, объекты будут закрываться.

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