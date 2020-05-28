Черкесск, , 10:06 — REGNUM В Карачаево-Черкесии завершена процедура конкурсного отбора на получение гранта «Агростартап». Победителями стали 59 фермеров, которые получат гранты на начало своего дела, сообщили 28 мая в пресс-службе главы и правительства республики.

Цель конкурса — развитие в республике таких направлений сельского хозяйства, как овцеводство, садоводство, выращивание овощей, разведение крупного рогатого скота для производства молока и мяса и других направлений.

Поддержка начинающих фермеров ведется в рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации», входящего в состав национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В Карачаево-Черкесии по этому проекту к концу 2024 года планируется привлечь к работе на селе не менее 2127 человек.