Рига, , 10:01 — REGNUM Латвия может получить из Европейского фонда восстановления, после кризиса вызванного пандемией коронавируса, 2,9 млрд евро, а не миллиард, как планировалось ранее. Об этом сообщил замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровский Латвийскому телевидению (ЛТВ).

«2,9 млрд евро — это серьёзный дополнительный объём помощи. Вдобавок ЕК предусматривает, что часть этого финансирования будет доступна уже в этом году. Чтобы это стало возможным необходимо быстрое согласие стран-участниц», — сказал Домбровский.

По его словам, общий размер фонда составит 750 млрд евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.