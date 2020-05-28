Нижний Новгород, , 09:54 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил освободить от транспортного налога на 2020 год пассажирские предприятия, которые работают на регулярных маршрутах. Вопросы поддержки транспортников обсуждались в ходе совещания с главами муниципалитетов, сообщает пресс-служба областного правительства.

Основная мера поддержки отрасли на региональном уровне — это компенсация части затрат на постоянные расходы транспортных предприятий: закупку ГСМ, оплату электроэнергии и выплату заработной платы. Также транспортники получат компенсацию за бесплатные перевозки медиков, правоохранителей и волонтеров.

Планируется компенсировать расходы на приобретение профилактического оборудования и средств дезинфекции. Предложено ввести отсрочку оплаты ежемесячных платежей по договорам финансовой аренды автобусов на 6 месяцев без изменения цены указанных договоров, ряд лизинговых компания выразили готовность рассмотреть такую меру индивидуально с каждым из перевозчиков.

Кроме того, для выравнивания финансового положения в долгосрочной перспективе размер возмещения выпадающих доходов, связанных с перевозкой льготных категорий граждан, после отмены режима повышенной готовности будет увеличен для предприятий, осуществляющих социально значимые перевозки. Планируется, что на пригородных маршрутах расчетная ставка будет повышена с 2,5 до 3 рублей за км, на городских маршрутах — с 20 до 23 рублей за поездку, кроме Чкаловска и Сарова, где предлагается установить ставку 22 рубля.

В совокупности на эти цели планируется направить около 855 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирские и грузовые автоперевозки включены в перечень наиболее пострадавших в условиях пандемии отраслей.

Ранее ходе совещания президента России Владимира Путина по поддержка автопрома Никитин также выступил с рядом предложений, касающихся производителей автобусов и легкого коммерческого транспорта.

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