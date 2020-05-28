Уфа, , 09:44 — REGNUM Фасады двух исторических зданий начали капитально ремонтировать в жилом районе Уфы. Об этом 28 мая сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в Черниковке обновляют фасады в двух жилых восьмиэтажных домах, расположенных на улице Первомайской (бывшая ул. Сталина). Они были возведены в 1954 и 1957 годах по проектам ленинградских архитекторов. Эти здания являются первыми в Уфе высотками.

Радий Хабиров отметил, что в текущем году запланирована реставрация балконов и восстановление всех декоративных элементов сталинского ампира — лепнину, балюстрады.

Отмечается, что эти дома являются памятниками архитектуры 20 века. В связи с этим рабочие будут вести реставрационные работы особенно бережно.

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