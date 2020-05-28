Москва, , 09:47 — REGNUM Рейтинг кроссоверов на вторичном авторынке России за 600 тыс. рублей составили специалисты портала Usedcars.ru.

Первым в этом списке идет Renault Duster. Всего за 500−600 тыс. рублей в России можно приобрести этот кроссовер, выпущенный в 2011 или в 2013 году. За эту цену можно даже найти полноприводный Duster оснащенный подушками безопасности, «стеклоподъемниками», кондиционером и другими опциями.

Также внимание стоит обратить на южнокорейские модели. Так, полноприводный Hyundai Tucson 2007−2008 года выпуска с двухлитровым двигателем на 140 «лошадей», который идет с «механикой» или с «автоматом», обойдется за 500−600 тыс. рублей.

За ту же цену можно найти Hyundai iX35, произведенный девять или восемь лет назад, который идет с 150-сильным мотором на 2 л. Привод у такой модели может быть полный или передний. Кроме того, есть даже кроссоверы с двухлитровым дизельным движком мощностью 184 л. с.

Аналог Tucson — Kia Sportage. Третье поколение этого кроссовера было представлено 10 лет назад в Женеве. В России оно пользовалось особой популярностью за счет необычного дизайна и надежности, а также за счет недорогого обслуживания.

Также в рейтинг кроссоверов по цене за 600 тыс. рублей вошли: пятилетние Chery Tiggo FL и Nissan Qashqai первого поколения.

Ранее автоэксперты назвали самые надежные пятилетние кроссоверы в России. Лидирует в списке Mazda CX-5.

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