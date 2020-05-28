Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов предлагает увеличить дефицит городского бюджета в 2020 году до 111 млрд рублей. Такую поправку он подготовил к корректировке, которая рассматривается в Заксобрании, сообщили в Смольном.

Ранее депутаты уже поддержали в первом чтении удвоение дефицита с 52 млрд до 104 млрд рублей в связи с пандемией коронавируса.

Беглов предлагает увеличить эту сумму. На его взгляд, нужно немного увеличить доходы — до 573,8 млрд рублей, на 700 млн рублей по сравнению с первым вариантом корректировки, но увеличить и расходы — до 685 млрд рублей. В текущем варианте корректировки расходы обозначены на уровне 677,1 млрд рублей.

При этом особо подчеркивается, что собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета на самом деле сокращаются на 3,2 млрд рублей, а общий рост на 700 млн возможен благодаря поступлениям из федерального центра в 3,9 млрд рублей.

Основная часть из 7,8 млрд рублей, на которые вырастут расходы, пойдет на социальные нужды, утверждают в Смольном.

Из них 1,9 млрд рублей пойдут на лекарственное обеспечение льготников, 1,6 млрд рублей — на субсидии поставщикам социальных услуг, более 500 млн рублей — на зарплату работников государственных образовательных учреждений, более 300 млн — на организацию питания в детских садах и школах. Восстанавливается финансирование частных учреждений образования, чего требовали оппозиционные депутаты. В прежнем варианте корректировки оно было почти полностью урезано, что оставляло без денег школы, где учатся дети-инвалиды и с особенностями развития.

Деньги из федерального бюджета собираются направить на компенсации медикам и соцработникам, на оснащение больниц и поликлиник.

«Одновременно в связи с реструктуризацией кредита на приобретение вагонов метро поправкой на 4,8 млрд рублей сокращаются расходы на увеличение уставного капитала ГУП «Петербургский метрополитен». На 570 млн рублей — расходы на обслуживание государственного долга Санкт-Петербурга», — добавили в администрации губернатора.