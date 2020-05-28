Эр-Рияд, 28 мая 2020, 09:39 — REGNUM В Саудовской Аравии возобновят работу некоторые частные фирмы. Об этом 28 мая сообщает Al Arabia.
«Частный сектор может начать работу, следуя всем необходимым мерам предосторожности и профилактики, объявленным министерством здравоохранения», — приводят журналисты заявление министерства социального развития королевства.
Напомним, карантинные меры в королевстве вводились в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, в настоящее время ограничительные предписания постепенно снимаются.