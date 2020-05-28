Майкоп, , 09:34 — REGNUM Налоговый режим для самозанятых установят в Адыгее с 1 июля 2020 года. Он будет действовать в регионе в порядке эксперимента до конца года, сообщили ИА REGNUM в прессе-службе парламента республики.

Накануне, 27 мая, депутаты Адыгеи приняли закон о введении на территории республики специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Им могут воспользоваться граждане, не имеющие работодателя и наемных работников, которые создают собственный продукт или оказывают услуги самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год.

Ставка НПД самозанятых зависит от того, кому предоставляется услуга. В отношении доходов, полученных от физических лиц, она составит 4%, а в отношении доходов, полученных от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 6%. Самозанятым, как отмечается, также доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который применяется автоматически, уменьшая сумму налога.

«По мнению депутатов, принятый закон направлен на предоставление наиболее широкому кругу граждан возможности вести предпринимательскую деятельность открыто, прозрачно и в наиболее комфортных условиях, также создает самозанятым условия для упрощенной системы работы», — сказано в сообщении.

Напомним, эксперимент с введением налогового режима для самозанятых стартовал в России в 2019 году, на первом этапе в нем приняли участие четыре субъекта страны — Москва, Московская и Калужская область, а также Татария. С 1 января 2020 года к эксперименту подключились еще 19 регионов, которые с 1 июля на своей территории станут реализовывать новый налоговый режим.