Барнаул, , 09:08 — REGNUM Алтайское региональное управление по развитию предпринимательства обнародовало данные об экономическом состоянии предприятий общественного питания, многие из которых были вынуждены приостановить работу из-за карантинных мероприятий, вызванных эпидемией коронавируса. Как сообщает сегодня, 28 мая, ГТРК «Алтай», из 2000 зарегистрированных предприятий 15 — не пережили карантин, без работы остались 146 человек.

Оборот в кафе и ресторанах сократился на 14%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за сложной эпидемиологической ситуации санатории Алтайского края не откроются, как ожидалось, с 1 июня 2020 г. Бронирование отелей до 22 июня в Белокурихе запрещено. Исключение — прием людей, находящихся в служебных командировках.

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